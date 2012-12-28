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В России
45
49 минут назад

Голикова озвучила размер новой семейной налоговой выплаты

С 2026 года в России появится семейная налоговая выплата.

Российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год благодаря семейной налоговой выплате, которую с 2026 года будут получать семьи с двумя и более детьми, — рассказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.

Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье, — передает ТАСС.

Семейная налоговая выплата — это выплата, которая предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения (за исключением обучения по дополнительным образовательным программам).

Она начнет работать с 2026 года. Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.
выплаты
дети
пособия
налоги
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