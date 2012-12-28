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В России
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49 минут назад
Голикова озвучила размер новой семейной налоговой выплаты
С 2026 года в России появится семейная налоговая выплата.
«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно [с помощью семейной налоговой выплаты]. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ.
Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье, — передает ТАСС.
Семейная налоговая выплата — это выплата, которая предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) двух и более детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, получающих образование по очной форме обучения (за исключением обучения по дополнительным образовательным программам).
Она начнет работать с 2026 года. Обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.
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