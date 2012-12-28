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В России
25
37 минут назад

СК РФ возбудил дело из-за взрыва в игровом клубе в Рязани

В результате взрыва 19-летний молодой человек получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело из-за взрыва боеприпаса в игровом клубе Рязани, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали.

«Следствием установлено, что в дневное время 07 июля 2025 года 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы — в один из игровых клубов города Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал демонстрировать его ранее знакомым лицам. По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство с целью осмотра. В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба СК РФ Рязанской области.

Уточняется, что подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты устройства, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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