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В России
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сегодня, 10:59

В РФ за полгода сократилось производство только одной категории вин

Рост производства за полгода показали только виноградные и игристые вина. Выпуск всех остальных категорий алкогольной продукции снизился.

На фоне общего снижения объемов производства алкогольной продукции в России единственной категорией, которая демонстрирует рост, остается вино, — передает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Исключением стали ликерные вина.

Уточняется, что за январь—июнь 2025 года объем производства тихих вин вырос на 12,4% до 17,6 млн дал, а объем игристых вин — на 18,5% до 7,2 млн дал. Объем производства ликерных же сократился за полгода на 9,6% до 644,9 тыс. дал.

Выпуск всех остальных категорий алкогольной продукции снизился, в общем производство алкогольной продукции в России в январе - июне 2025 года сократилось на 16,1% и составило 73,9 млн дал, — передает ТАСС.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 9,5%, до 46,83 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 91,6%, до 725,4 тыс. дал. Выпуск ликеро-водочных изделий уменьшился на 0,5%, до 8 млн дал, других спиртных напитков - на 7,5%, до 3,95 млн дал.

Также снизилось производство ликерных вин - на 9,6%, до 644,9 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 60,5%, до 11,44 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 84,7%, до 769,2 тыс. дал.

Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, говорит о том, что падение в категории ликерных вин связано в первую очередь с повышением акциза на спирт, который используется при изготовлении этой продукции. Наиболее сильно это, по его словам, отразилось на сегменте недорогих ординарных портвейнов и кагоров, но меньше затронуло премиальные ликерные вина.

«Марки премиальных ликерных вин все равно найдут своего покупателя, потому что там разница в стоимости плюс-минус 100 руб. не критична, а вот недорогие крепленые вина делать стало невыгодно. А именно они составляли значимую часть этой категории», — считает он.

Ставцев также добавил, что ликерные вина — это в целом нишевая категория, которая сейчас сохранилась в виде ностальгического потребления или используется в коктейлях. Кроме того, эксперт считает, что в России существует нехватка хересов, которых производят десятками тысяч бутылок в то время, как удавалось бы продавать и 100, и 150 тыс. бутылок.

Закон о повышении с 2025 года акцизов на алкоголь был принят Госдумой в октябре 2024 года. Согласно ему, акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 году составил 740 руб. за 1 литр безводного спирта, в 2026 году он вырастет до 770 руб., а в 2027 году — до 801 руб. На момент принятия изменений в 2024 году ставка акциза составляла 643 руб. за 1 литр.
вино
экономика
алкоголь
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