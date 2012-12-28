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сегодня, 18:28
В ГД предлагают закрывать онлайн-кинотеатры за дискредитацию традиционных ценностей
«Сегодня 99% библиотек не имеют прокатных удостоверений, поэтому для этого будет введен переходный период. Мы сейчас обсуждаем, в каком виде он будет, чтобы не парализовать всю отрасль киноиндустрии и сделать его достаточно комфортным. Предположим, переходный период будет длиться три года. За это время, если прокатчик платформы знает, что в том или ином сериале, фильме, мультфильме есть какие-то странные темы, ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским), какая-либо пропаганда, они отправляют этот контент Минкульту на получение прокатного удостоверения. Минкульт говорит: такая-то сцена непроходная. Они перемонтируют и перезаливают. В переходный период штрафа за отсутствие прокатного удостоверения не будет», — пояснил Свинцов.
Будут ли картины оставаться в доступе в это время не уточняется. Однако, если после переходного периода обнаружатся фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности, то, согласно предложению депутатов, кинопрокатчиков будет ждать штраф или закрытие.
«В случае сильных злоупотреблений, в том числе [будет] приостановка их деятельности», — подчеркнул депутат.
24 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о невыдаче прокатных удостоверений фильмам, которые дискредитируют традиционные ценности, постановила внести поправки к 8 июля.
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