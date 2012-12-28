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сегодня, 18:25

Киберпреступники разработали новый способ обмана в Telegram

Мошенники в Telegram начали использовать новую функцию «предложенных публикаций» для того, чтобы отправлять фишинговые ссылки владельцам крупных каналов, маскируя их под интересный контент. Основная уловка — предложить администратору щедрый гонорар, чтобы он захотел изучить детали по ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс.

«Если жертва перейдет по такой ссылке и введет код авторизации или установит вредоносное ПО, злоумышленник может перехватить управление ее каналом. В дальнейшем он сможет требовать выкуп за возврат доступа или использовать канал для обмана подписчиков», — заявил «Известиям» руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

В июне 2025 года зафиксирован рост регистраций потенциально фишинговых доменов, включающих наименования telegram, tg и иные на 40%. Это говорит об актуальности темы.

В целом специалисты отмечают, что процедура возвращения контроля над удаленным или украденным каналом может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев и не всегда завершается успешно для администратора пострадавшего канала.

мошеннчиество
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