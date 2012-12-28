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В России
8
35 минут назад

В Госдуме предлагают повысить возраст получения выплат для детей из малоимущих семей

В настоящее время единое пособие для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, прекращается по достижении ребенком 17 лет.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Депутат Нилов предложил законопроект о продлении материальной помощи для детей из малоимущих семей до совершеннолетия, — передает ТАСС.

«Полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Это позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке. Такую позицию разделяют и мои коллеги по Госдуме. Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Нилов указал, что сейчас единое пособие для семей с детьми и с доходом меньше прожиточного минимума выплачивается только до достижения ребенком 17 лет. Депутат напомнил, что по закону ребенком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет.
выплаты
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