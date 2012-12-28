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В России
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35 минут назад
В Госдуме предлагают повысить возраст получения выплат для детей из малоимущих семей
В настоящее время единое пособие для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, прекращается по достижении ребенком 17 лет.
«Полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Это позволит улучшить материальное положение таких семей, нуждающихся в социальной поддержке. Такую позицию разделяют и мои коллеги по Госдуме. Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Нилов указал, что сейчас единое пособие для семей с детьми и с доходом меньше прожиточного минимума выплачивается только до достижения ребенком 17 лет. Депутат напомнил, что по закону ребенком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет.
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