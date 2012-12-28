В Госдуме допускают введение налога на поездки за границу

Если добавить к стоимости каждой путевки 200-300 рублей, но на нужды отечественного туризма появятся средства в размере 7 млрд рублей. В первую очередь средства можно направить на экологию — Байкал, Алтай и Карелию.