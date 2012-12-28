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В России
21
27 минут назад

В Госдуме допускают введение налога на поездки за границу

Если добавить к стоимости каждой путевки 200-300 рублей, но на нужды отечественного туризма появятся средства в размере 7 млрд рублей. В первую очередь средства можно направить на экологию — Байкал, Алтай и Карелию.

Россиян захотели обязать платить налог на поездки за границу. Такое нововведение допустили в Госдуме РФ, — пишет издание «Абзац».

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил изданию, что введение сбора за путешествия в другие страны могло бы поддержать туристическую отрасль России.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным», — заявил парламентарий.

По данным Тарбаева, в 2024 году россияне вывезли за пределы страны в качестве туристов 700 миллиардов рублей. Если за поездки за границу туристы будут платить 200-300 рублей, общая сумма отчислений составит 5-7 миллиардов. «Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров», — добавил Тарбаев.

Эти деньги могут пойти на развитие туротрасли в России — в частности, заметил спикер, на снижение экологической нагрузки на такие регионы, как Байкал, Алтай и Карелия.
налоги
поездки
туризм
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