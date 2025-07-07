Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
В мире
3
3 минуты назад
На Земле началась магнитная буря
Ученые предполагают, что в ближайшие дни уровень магнитосферы Земли останется на низком уровне. На 8 июля сильных колебаний магнитосферы не ожидается.
«С утра зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. Как и вчерашнее событие, ставшее первым в июле, буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин. В прогнозе, как и вчера, события не было», — отмечается в сообщении.
Возмущение магнитного поля Земли пока сохраняется. Отмечается, что окончание бури ожидается в ближайшие пару часов.
Ранее, в ночь с 12 на 13 июня, на планете произошла магнитная буря уровня G2.3. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, этого события не было в прогнозах и причины его не ясны, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии