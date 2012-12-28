Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака: БПЛА поразили стройку, кровлю частного дома и автомобиль
Происшествия
22-летний водитель погиб на окружной дороге
Происшествия
Последствия корпоратива: одна женщина обезобразила вторую ударом бутылкой по голове
Происшествия
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Общество
Пострадавшей в аварии на окружной дороге девушке 17 лет
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область пришла жара
Погода в Липецке
«Металлургу» для победы над фаворитом не хватило везения и… футболистов
Спорт
Липчан ждет аномальная жара
Погода в Липецке
31-летняя липчанка получила сильные ожоги при приготовлении обеда
Здоровье
Читать все
Во дворе на Смургиса прошла встреча с Евгенией Фрай
Общество
Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской
Происшествия
На отведенных под спорткомплекс 32 гектарах в районе Опытной дымит огромная свалка
Общество
Липчан ждет аномальная жара
Погода в Липецке
Предложения жителей 27-го и 28-го микрорайонов собирают на встрече во дворах
Общество
16-летний подросток пострадал в утреннем ДТП на улице Кривенкова
Происшествия
Почти четыре тысячи липчан покусаны клещами
Здоровье
31-летняя липчанка получила сильные ожоги при приготовлении обеда
Здоровье
Пострадавшей в аварии на окружной дороге девушке 17 лет
Происшествия
Мужчина утонул на новолипецком пляже
Происшествия
Читать все
В России
37
сегодня, 12:34

В Минобрнауки заявили о повышении стоимости обучения в вузах на 12%

Стоимость обучения в вузах России в этом году, по предварительным данным, выросла на 12%.

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год, в том числе по Москве — на 15,7%, — рассказали ТАСС в Минобрнауки РФ.

«По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования, средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве - 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также отметили, что в 2025 году уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячных зарплат по региону.

«В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тыс. (с 541 741 до 619 610). При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тыс. мест, или 73% от общего их количества. Свыше 60% выпускников 11-х классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе», — добавили в ведомстве.
образование
вузы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить