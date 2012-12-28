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В России
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сегодня, 12:34
В Минобрнауки заявили о повышении стоимости обучения в вузах на 12%
Стоимость обучения в вузах России в этом году, по предварительным данным, выросла на 12%.
«По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования, средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве - 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве также отметили, что в 2025 году уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячных зарплат по региону.
«В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тыс. (с 541 741 до 619 610). При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тыс. мест, или 73% от общего их количества. Свыше 60% выпускников 11-х классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе», — добавили в ведомстве.
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