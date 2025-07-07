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В мире
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25 минут назад
Польша начала спецоперацию на границе с Германией
В операции принимают участие около пяти тысяч польских военных.
«Началась операция «Безопасный запад» — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — заявил глава Минобороны.
Косиняк-Камыш добавил, что Варшава также «расширяет деятельность на границе с Литвой». По его словам, для участия в этой спецоперации выделено пять тысяч военных, — пишет Lenta.ru.
«Пять тысяч солдат готовы действовать. Мы усиливаем безопасность — мы решительно реагируем на миграционные угрозы», — написал министр.
В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что на границе с Литвой уже задержаны первые нелегальные мигранты, — сообщает РИА Новости.
«У нас есть первые задержанные. Они ехали через польско-литовскую границу незадолго до полуночи. Эстонский водитель перевозил нескольких нелегальных мигрантов — граждан Афганистана», — сказал он.
Министр отметил, что пограничный контроль не привел к возникновению заторов на границе.
«Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом», — заявил он.
С понедельника Польша ввела на 30 дней временный пограничный контроль с Германией и Литвой.
В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы.
Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша и Германия не будут вести совместный пограничный контроль.
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