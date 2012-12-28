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В России
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59 минут назад
Президент РФ отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта
Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в указе.
Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.
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