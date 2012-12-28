Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
В России
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30 минут назад
Зарплаты в РФ с 1 сентября будут начислять по-новому
Размер удержания премии в случае дисциплинарного взыскания теперь не должен превышать 20% от общей суммы зарплаты за месяц.
«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. рублей в качестве оклада, а 80 тыс. — в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тыс. на руки. Новые поправки в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября позволят избежать таких ситуаций - теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — говорится в сообщении.
Помимо этого, если в компании премирование регулируется коллективным договором, теперь в нем нужно четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.
«Профсоюзы поддерживают такие изменения в Трудовой кодекс, они важны для защиты трудовых прав. Четкие правила премирования сделают систему более прозрачной», — отметил Купреев.
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