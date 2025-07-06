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Общество
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В России
31
33 минуты назад

Во время забега в Хибинах погибли два человека

Гибель участников забега, согласно предварительной информации, произошла в результате возникновения сложных погодных условий. Трейл «Хибины» был организован частной компанией. Кадры распространил Telegram-канал SHOT, передает Газета.ру.

На кадрах видно, что люди бегут по тропам в заснеженной местности. По прошествии времени погодные условия ухудшаются, в связи с чем местность становится более заснеженной, а ветер усиливается.

Погибшими оказались женщина из Санкт-Петербурга и мужчина из Москвы. Пока неизвестна причина их гибели: трагедия могла произойти из-за резкого ухудшения погоды, переохлаждения или сердечного приступа одного из них.

Спасательная операция в Хибинах завершена, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организаторам может грозить до 10 лет тюрьмы. Хибины считаются одним из самых опасных горных хребтов северо-западной части России.
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