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Общество
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В России
13
15 минут назад

Частный вертолет разрушился при жесткой посадеке в Адыгее

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку рядом с проезжей частью возле поселка Учебное Лесничество в Республике Адыгее, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

"6 июля при выполнении частного полета в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении ведомства.

При посадке корпус вертолета был деформирован, а хвост и один из винтов сломаны. О пострадавших не сообщалось. Правоохранители в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному делу организована проверка.
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