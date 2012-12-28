В России
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15 минут назад
Частный вертолет разрушился при жесткой посадеке в Адыгее
"6 июля при выполнении частного полета в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении ведомства.
При посадке корпус вертолета был деформирован, а хвост и один из винтов сломаны. О пострадавших не сообщалось. Правоохранители в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному делу организована проверка.
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