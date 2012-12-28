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16 минут назад

Директор парка «Тайган» вернулся к работе после нападения льва

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram, передает РЕН ТВ.

В июне мужчина пережил нападение льва. Хищник напал на него во время кормления.

Зубков уже приcтупил к работе — на опубликованном в канале видео он убирает территорию парка. Мужчина рассказал, что после случившегося не прекратит ходить ко львам. Напавшего на него хищника он назвал «таким же, как все», и указал, что «просто с ним нужно вести себя по-другому».
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