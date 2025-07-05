Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
В России
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вчера, 23:52
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области
«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Предположительно, самолету необходимо было сделать вынужденную посадку из-за того, что у него отказал левый двигатель. Пилот приземлился на трассу, которая находится недалеко от населенного пункта Таменгонт. На борту самолета было три человека.
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