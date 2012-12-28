Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
В России
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31 минуту назад
Триатлонист погиб во время соревнований в Москве
Инцидент произошел в субботу во время заплыва на одну милю на Лиге триатлона в Крылатском. Порфиров потерял сознание и стал тонуть.
"Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи", - говорится в заявлении.
Несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось. Точные выводы о причинах гибели пловца назовут позднее.
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