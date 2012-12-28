Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
В России
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вчера, 18:05
Более 10 человек отравились едой в Дагестане
"В Дагестане расследуется пищевое отравление среди населения. После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявил грубые нарушения санитарного законодательства", – говорится в сообщении.
Работа двух заведений на сегодня приостановлена. Для установления конкретных факторов передачи инфекции проводятся лабораторные исследования отобранных в кафе проб пищи, смывов с предметов внешней среды и питьевой воды, добавили в управлении.
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