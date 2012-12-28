Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: расчлененный пешеход, сбитый БПЛА и приезд Никиты Михалкова
Общество
«Липецкие зори PRO»
Общество
Причина утреннего взрыва в Липецке — ликвидация обломков БПЛА
Общество
В Лебедяни и Лебедянском районе угроза атаки БПЛА
Происшествия
На Московской дерево упало на автомобиль
Происшествия
На Соколе отключено электричество на полутора десятках улиц
Общество
Депутаты сняли галстуки и… устроили баталии с СК и прокуратурой
Общество
Авария на электросетях на Соколе возникла из-за непогоды
Общество
Закладчице из Ельца грозит до 15 лет лишения свободы
Происшествия
Читать все
Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Происшествия
Авария на электросетях на Соколе возникла из-за непогоды
Общество
Закладчице из Ельца грозит до 15 лет лишения свободы
Происшествия
На Московской дерево упало на автомобиль
Происшествия
На нескольких улицах Матырского отключат воду
Общество
Причина утреннего взрыва в Липецке — ликвидация обломков БПЛА
Общество
На Соколе отключено электричество на полутора десятках улиц
Общество
Из Липецкой области уйдут дожди и снова потеплеет
Погода в Липецке
Еще на двух улицах Матырского отключили воду
Общество
В районах Карьера и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
27
21 минуту назад

Пожар в здании ТЦ «Солнечный ветер» в Москве локализован

Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы локализован, проводятся работы его по полной ликвидации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"Принятыми мерами загорание локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации пожара", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ "Солнечный ветер" шел белый дым.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить