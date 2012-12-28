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В России
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21 минуту назад
Пожар в здании ТЦ «Солнечный ветер» в Москве локализован
"Принятыми мерами загорание локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации пожара", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ "Солнечный ветер" шел белый дым.
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