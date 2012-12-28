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В России
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24 минуты назад
В Пулково задержаны более 30 рейсов
Аэропорт работает в усиленном режиме, чтобы нормализовать расписание. Рейсы на Москву будут объединять и выполнять на судах большей вместимости. С этой целью в Петербург прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия".
С пассажирами работают представители авиакомпаний. Предоставлены вода, питание и гостиницы. В пресс-службе также добавили, что переносы рейсов обусловлены необходимостью смены и/или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов в связи с корректировками расписания и другими причинами.
Ночью работа воздушной гавани была ограничена в связи с атакой БПЛА, более 50 рейсов задержали. Прием и выпуск самолетов был приостановлен с 23.15 до 05.50.
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