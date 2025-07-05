Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
В России
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32 минуты назад
Турист сорвался со скалы во время фотосессии
Инцидент произошел в Белорецком районе. Житель Уфы с друзьями отправился на фотосессию к Айгирским скалам. После съемки на вершине мужчина оступился во время спуска и упал на острые камни. От полученных травм он скончался на месте.
По словам друзей, Тимур вел активный образ жизни, он занимался футболом и стрельбой, а также любил путешествия.
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