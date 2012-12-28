Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей

Сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощей в России на фоне введения запрета на их ввоз из Нидерландов. Об этом «Известиям» рассказали представители нескольких крупных отраслевых объединений.