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В России
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3 минуты назад
Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей
Сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощей в России на фоне введения запрета на их ввоз из Нидерландов. Об этом «Известиям» рассказали представители нескольких крупных отраслевых объединений.
По его словам, аграрии обеспечены российскими гибридами столовой свеклы, иная ситуация с морковью.
«Мы не представляем, каким образом возможно оперативно импортозаместить всю овощную группу. Если прибегать к таким мерам, то делать это следует постепенно, без ущерба для производителей и российского продовольственного обеспечения», — заявил исполнительный директор ассоциации.
Это мнение разделяют в Национальном союзе производителей плодов и овощей.
«У бизнеса вызывает беспокойство, что решения о запрете принимаются одномоментно — в слишком сжатые сроки. Наличие переходного периода перед окончательным запретом значительно бы облегчило работу бизнеса в таких условиях», — пояснили в пресс-службе объединения.
При этом эксперты отмечают, что полностью импортозаместить семена пока не получается, однако по некоторым овощам уже есть те, которые показывают хорошие результаты и не уступают зарубежным аналогам.
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