Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» буквально расчленил пешехода
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Общество
Один БПЛА сбит ночью в области
Происшествия
Пропавшего мальчика нашли полицейские на улице Ильича
Происшествия
В Липецке пропал 10-летний мальчик
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
Здоровье
Сегодня в Липецке: выпускной для техникумов и колледжей, футболист из Лиги чемпионов и запрет соцсетей для подростков
Общество
В Липецкой области до +31
Погода в Липецке
65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом
Общество
Читать все
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
По факту ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецке на автомобиль «Киа» упали дерево и столб
Происшествия
В Липецкой области температура резко понизится
Погода в Липецке
Отбой желтого уровня
Происшествия
Ельчанин приставил шампур к горлу бывшей сожительницы
Происшествия
«Носить на руках и уступать друг другу»: самые крепкие липецкие семьи — о секретах счастья
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Литовкин: важна инициатива и поддержка жителей
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В мире
38
сегодня, 16:50

Президент Азербайджана заявил о возвращении людей в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

Президент Азербайджана Ильхам Алие заявил, что вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись уже в 16 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре, — передает ТАСС.

«Реализуется программа «Великое возвращение». На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что в настоящее время на указанных территориях проживают, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек. Кроме того, он отметил важность обеспечения прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.

Глава государства также подчеркнул, что специальная комиссия, в которую вошли представители госорганов и иностранные эксперты, оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в $150 млрд.
Карабах
Азербайджан
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить