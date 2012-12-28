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сегодня, 16:50
Президент Азербайджана заявил о возвращении людей в Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.
«Реализуется программа «Великое возвращение». На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — рассказал он.
Политик подчеркнул, что в настоящее время на указанных территориях проживают, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек. Кроме того, он отметил важность обеспечения прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.
Глава государства также подчеркнул, что специальная комиссия, в которую вошли представители госорганов и иностранные эксперты, оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в $150 млрд.
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