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В России
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2 минуты назад
В Тамбовской области подросток спас ребёнка при пожаре
МЧС России рассматривает награждение подростка.
Дом потушили прибывшие пожарные.
«Максим Макеев свой поступок особенным не считает. Говорит, что так поступил бы каждый. Парень мечтает о мужской трудовой профессии и службе в армии. После чего планирует стать сотрудником МЧС», — сообщает «Онлайн Тамбов.ру».
По данным издания, МЧС России рассматривает награждение подростка.
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