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В России
2
2 минуты назад

В Тамбовской области подросток спас ребёнка при пожаре

МЧС России рассматривает награждение подростка. 

В начале июня в селе Пичаево 16-летний Максим Макеев заметил дым из-под крыши частного дома и малыша в окне. Максим разбил стекло, вынес ребёнка из дома и передал трёхлетнего мальчика бабушке.

Дом потушили прибывшие пожарные.

«Максим Макеев свой поступок особенным не считает. Говорит, что так поступил бы каждый. Парень мечтает о мужской трудовой профессии и службе в армии. После чего планирует стать сотрудником МЧС», — сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

По данным издания, МЧС России рассматривает награждение подростка. 

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