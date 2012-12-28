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В мире
1 минуту назад
Масштабное отключение электричества произошло в Праге
В большей части Праги пропало электричество — прекратило работу метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов.
«Отключение электроэнергии произошло в различных частях Праги, как в центре, в частности, на Вацлавской площади, так и на окраинах города. Не работает общественный транспорт - метро, трамваи, троллейбусы, отключены банкоматы, много людей застряли в лифтах, к ним на помощь спешат пожарные», — отмечается в сообщении.
Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет.
Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны).
Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.
"В некоторых районах Чешской Республики произошло отключение электроэнергии. Мы расследуем причины и решаем проблему. Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности", — написал премьер в соцсетях.
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