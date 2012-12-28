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43 минуты назад
Участники протестов в Сербии перекрывают трассы в Белграде
Участники протестов в Сербии перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах.
Митинг проходил возле здания юридического факультета Белградского университета. На здании университета вывешен плакат с вопросом: «Докле?» (серб. — «Доколе, до каких пор»).
Для перекрытия дорог протестующие использовали мусорные баки. Сами демонстранты при помощи свистков высказывали недовольство. Несмотря на блокировку перекрестков, студенты пропускали машины с маленькими детьми, беременными женщинами и теми, кому требуется медицинская помощь.
Спустя время протестующие переместились с площадки, которую заняли полицейские, и заблокировали другой перекресток в паре кварталов от предыдущего места.
Участники протестов в Сербии перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах.
Об этом сказано в аккаунте «Студенты в блокаде» в соцсетях.
Организаторы протестов призвали оппозиционно настроенных граждан ни с кем не вступать в физические или словесные конфликты, пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных и курьеров.
Президент Сербии Александр Вучич 4 июля призвал протестующих студентов и сторонников оппозиции отказаться от планов осадить несколько городов, в том числе Белград, предупредив, что в противном случае власти будут вынуждены принимать меры противодействия.
2 июля стало известно, что студенты и сторонники оппозиции перекрыли мост и улицы в центре Белграда.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко говорил, что протесты в Сербии могут возобновиться в самом остром проявлении, — передает RT.
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