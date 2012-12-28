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В России
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54 минуты назад
В РФ во втором полугодии могут появиться более 30 новых брендов
В первой половине года на рынке России появилось 20 новых торговых марок.
«По прогнозам аналитиков, в 2025 году в России могут дебютировать порядка 51 бренда (24 иностранных и 27 отечественных) <...> За первые шесть месяцев 2025 г. в России появилось 20 новых брендов - 8 иностранных и 12 отечественных», — говорится в материалах.
Аналитики констатируют, что за первые шесть месяцев 2024 года в торговых центрах (ТЦ) России или в составе стрит-ретейла заработали 35 новых брендов: 19 иностранных и 16 российских, что почти в два раза больше показателя текущего года. Всего в 2024 году на российский рынок вышли 73 новых бренда: 38 российских и 35 иностранных.
В 2025 году порядка 37% открытий от общего числа иностранных брендов пришлось на Италию, 25% - на Турцию, 12% — на Китай, на Белоруссию и Казахстан — по 13%. В первом полугодии прошлого года в лидерах был Китай с показателем 26%, Турция, Южная Корея и Италия имели равную долю по 16%, Германия — 11% и по 5% рынка приходилось Узбекистан, Армению и Испанию. На текущий момент из восьми новых зарубежных брендов половина относится к категории «Одежда и обувь», четверть — к категории «Бытовая техника и электроника», по 13% приходится на категории «Товары для спорта» и «Товары для дома». В прошлом году больше всего новых брендов открылось в категории «Одежда и обувь» - 64%, «Бытовая техника и электроника» - 16%.
Структура российских брендов в январе-июне 2025 года распределилась следующим образом: 36% - «Одежда и обувь», 22% — «Общественное питание», по 14% — «Развлечения» и «Товары для дома», по 7% — «Товары для детей» и «Товары для спорта».
По мнению аналитиков, естественное замедление темпов появления новых игроков происходит после выхода в 2023-2024 годах новых брендов, занимавших площади ушедших международных игроков, а также нехватки качественных площадей на фоне сдержанных темпов девелопмента новых ТЦ. Дефицит свободных площадей может сохраниться до 2027 года.
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