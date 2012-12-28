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В России
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27 минут назад
В правительстве одобрили новые госпошлины для автомобилистов за услуги ГАИ
Российское руководство дало добро на повышение государственных пошлин для автомобилистов, включая выдачу водительских удостоверений, госномеров и регистрацию транспортных средств.
По его словам, накануне законопроект был одобрен правительством на заседании.
Уточняется, что пошлина за выдачу водительских прав нового поколения вырастет до 6 тыс. рублей, старого — до 4 тыс. рублей, а международного — до 3,2 тыс. рублей. Госпошлина за государственные номера на автомобиль увеличится до 3 тыс. рублей. За бумажное свидетельство о регистрации ТС теперь потребуется заплатить 1,5 тыс. рублей, за пластиковое — 4,5 тыс. рублей. Паспорт транспортного средства будет стоить 1,2 тыс. рублей.
Вводится новая пошлина за выписку из госреестра транспортных средств — 50 рублей за запрос. Ранее эта услуга предоставлялась бесплатно, что приводило к ежегодной нагрузке на IT-инфраструктуру МВД в объеме более 1,8 млрд запросов.
Также предлагается ввести пошлину на оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра. Сейчас эта процедура бесплатна, из-за чего министерство несет дополнительные издержки. Власти отмечают, что изменения позволят сделать систему прозрачнее и уменьшить число ошибочных данных.Также предлагается ввести пошлину на оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра. Сейчас эта процедура бесплатна, из-за чего министерство несет дополнительные издержки. Власти отмечают, что изменения позволят сделать систему прозрачнее и уменьшить число ошибочных данных.
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