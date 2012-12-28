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Происшествия
Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой
Происшествия
В Липецкую область пришла жара
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Общество
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Бизнес
47
9 минут назад

От гранул ПВХ до готового окна. SCHTERN - Липецкий оконный завод полного цикла готовится отметить 30 лет!

Свой путь компания начала в 1996 году под названием «Липецк-Книппинг».

Мировой экономический кризис 2008 года подтолкнул компанию к разработке новых идей: в 2010 году здесь приступили к собственной экструзии ПВХ профиля, для чего было построено отдельное производство. Новая отечественная марка получила название SCHTERN, давшая чуть позже свое название заводу.

Завод SCHTERN стал одним из пионеров производства пластиковых окон в нашей стране. Сегодня он остается в числе лидеров, сохраняя высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Продукцию предприятия знают более чем в 70 регионах страны.

Сегодня SCHTERN является компанией полного производственного цикла. Завод выпускает профильные системы и стеклопакеты, контроль качества ведется на всех этапах производства - начиная от гранул ПВХ для изготовления собственного профиля и до конечной установки окна потребителю. Занимается собственными разработками, тестирует новые профильные системы, создает уникальные решения под конкретные проекты. Завод работает как с юридическими лицами, так и с частными заказчиками, которые могут заказать продукт любых размеров и форм – от остекления загородного дома, до небольшого окна, идеально подходящего в квартиру.

Производственные мощности завода занимают площадь более 70 тысяч квадратных метров. Они оснащены современным оборудованием, сборку окон производят на уникальных роботизированных линиях.

Кроме производства предприятие предлагает широкий спектр дополнительных услуг – гарантийное и постгарантийное обслуживание, замену стеклопакетов, подоконников, откосов и отливов, ремонт и регулировку фурнитуры и оконного механизма.

На предприятии организован собственный автопарк, создана и отлажена логистика – это позволяет заводу оперативно доставлять окна не только в Липецке, но и в других регионах. Есть склад готовой продукции, где можно выбрать и приобрести окно стандартного размера.

Окна SСHTERN- это качество, проверенное временем, комфорт, уют и красота.

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