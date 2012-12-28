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сегодня, 12:12

Онлайн-продавцы требуют регулировать скидки на маркетплейсах

Торговые сети и маркетплейсы попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике.

Участники рынка физической розницы и несколько участников интернет-торговли направили заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести ряд изменений в финальную версию законопроекта о платформенной экономике, — рассказал РБК источник на рынке. Содержание и отправку письма подтвердили представители нескольких компаний-подписантов.

Документ подписан руководителями торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding (владеет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое»), торговых сетей электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» и ДНС, а также группой компаний «Детский мир». Среди онлайн-игроков предложения поддержали «Яндекс Маркет», Lamoda и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», а также онлайн-сервис доставки еды «Купер» (ранее «СберМаркет»). Ранее эти площадки публично не поддерживали инициативы по ограничению скидок.

Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более 10% общего оборота товаров площадки за прошлый год. В феврале офлайн-розница жаловалась на слишком низкие цены на маркетплейсах и предлагала ограничить максимальный размер скидки за счет площадок на те же 10%. В обращении указано, что текущая возможность финансировать скидки приведет к монополизации рынка торговли, уходу с рынка продавцов и производителей, а также к росту цен на товары.

В письме также предлагается сократить срок принятия закона до 1 марта 2026 года. Ранее авторы законопроекта решили перенести срок принятия на год вперед, чтобы дать площадкам время на адаптацию.

В обращении говорится, что законопроект о платформенной экономике в текущей редакции также не предусматривает прямой обязанности площадок по проверке маркировки товаров. Они предлагают ужесточить требования к маркировке и проверять ее во всех системах доставки. Кроме того, авторы письма просят установить ответственность цифровых платформ при торговле продовольственными товарами по договорам поставки, объясняя, что интернет-площадки могут действовать на том же рынке, что и торговые сети, с теми же поставщиками и потребителями, но не нести те же ограничения, которые есть у торговых сетей по закону о торговле.

Представитель пресс-службы Минэкономразвития рассказал, что законопроект о платформенной экономике доработан с учетом предложений традиционного ретейла, и часть из них была учтена: «Их комплексный анализ был проведен в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, а также в рамках заседания рабочих групп «регуляторной гильотины», формат которых как раз предусматривает участие представителей платформенной экономики, торговых ассоциаций, широкого круга экспертов. По итогам данной работы часть предложений компаний традиционного ретейла были учтены и дополнили законопроект». Итоговая редакция поддержана правительством и будет рассматриваться в Госдуме с учетом новых предложений, — резюмировали в пресс-службе.
скидки
маркетплейсы
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