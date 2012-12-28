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В России
30
55 минут назад

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Ижевске выросло до 57 человек

Количество пострадавших людей в ходе атаки беспилотников на предприятие в Ижевске возросло до 57.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сообщил в своём Telegram-канале, что количество пострадавших при атаке БПЛА предприятия в Ижевске увеличилось до 57 человек.

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы. Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в Федеральных центрах Москвы. Ещё 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние 5 пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также 6 пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек», — говорится в сообщении.

БПЛА атаковали одно из предприятий Ижевска 1 июля. Власти сообщали, что три человека погибли, 42 пострадали. Позже появилась информация, что пострадали 45 человек.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что лично обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последствия ударов БПЛА на ижевский завод. Политик заверил, что региональные власти обеспечат всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.
беспилотники
атака
Ижевск
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