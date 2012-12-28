Завершено расследование дела о нападении подростков на прохожего на улице Адмирала Макарова
Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Сегодня в Липецке: выпускной для техникумов и колледжей, футболист из Лиги чемпионов и запрет соцсетей для подростков
В России
30
55 минут назад
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Ижевске выросло до 57 человек
Количество пострадавших людей в ходе атаки беспилотников на предприятие в Ижевске возросло до 57.
«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы. Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в Федеральных центрах Москвы. Ещё 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. Состояние 5 пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также 6 пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек», — говорится в сообщении.
БПЛА атаковали одно из предприятий Ижевска 1 июля. Власти сообщали, что три человека погибли, 42 пострадали. Позже появилась информация, что пострадали 45 человек.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что лично обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последствия ударов БПЛА на ижевский завод. Политик заверил, что региональные власти обеспечат всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.
0
0
0
0
0
Комментарии