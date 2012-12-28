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В России
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45 минут назад
В 13 российских городах отмечено снижение цен на вторичное жилье
Цены на жилье в июне снизились в 13 крупных городах России на фоне общего спада сделок с недвижимостью.
С начала 2025 года на протяжении нескольких месяцев подряд цены в большинстве городов только росли. Например, в феврале отрицательная динамика наблюдалась только в трех городах, в марте — в одном городе, в апреле — в двух городах, а в мае — всего в одном. Однако в июне ситуация изменилась.
«В июне в ряде городов России зафиксировано снижение цен на жилье: отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов. Однако говорить о формировании нисходящего тренда пока преждевременно. Количество сделок на рынке недвижимости крайне низкое из-за дорогой ипотеки», — пояснил руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.
По данным SRG, сильнее всего цены на вторичное жилье в первый месяц лета снизились в Твери — на 1,5%, до 99,4 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Саратов — стоимость жилья за месяц уменьшилась на 1,3%, до 100,8 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Магнитогорск — стоимость жилья в городе металлургов снизилась на 1,2%, до 79,4 тысяч рублей за квадратный метр. В топ-5 «подешевевших» городов также вошли Киров и Волгоград.
Москва заняла десятое место по снижению цен (-0,2%) на жилье в июне, разделив его с Санкт-Петербургом и Пензой. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке по итогам июня составила 357,7 тысяч рублей.
Лидером по темпам роста цен на вторичное жилье в июне шестой месяц подряд стал Курск. За месяц средняя цена 1 кв. м в этом городе увеличилась на 2,7%, до 108,6 тыс. руб.
Второе место по росту цен на жилье в июне занял Челябинск, где средняя цена 1 кв. м выросла на 1,9%, 102,6 тыс. руб.
На третьем месте Оренбург. Здесь средняя цена 1 кв. м увеличилась на 1,6%, до 91,5 тыс. руб.
В пятерку городов с самым подорожавшим жильем в июне вошли Барнаул (+1,5%, до 130,6 тыс. руб.) и Екатеринбург (+1,4%, до 136,1 тыс. руб.).
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