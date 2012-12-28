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В России
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31 минуту назад
Названы регионы — лидеры по продолжительности сна
В среднем россияне тратят на сон 8 часов 43 минуты в сутки. При этом дольше всего спят жители Чечни — 10 часов 5 минут. В числе лидеров по количеству сна также Смоленская область (9 часов 7 минут), Москва (9 часов 12 минут), Кабардино-Балкария (9 часов 5 минут) и Ингушетия (9 часов 4 минуты).
Помимо этого, эксперты также выяснили, что женщины спят на девять минут дольше, чем мужчины.
При этом при расчете показателей учитывалось время, которое уходит на засыпание и пробуждение, а также на периоды бессонницы, пояснили специалисты FinExpertiza.
«Стоит отметить, что общий показатель увеличивается за счет участия в исследовании незанятых категорий населения, включая пенсионеров, у которых больше возможностей для отдыха», — также уточнили эксперты.
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