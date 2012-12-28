Мошенники начали массово атаковать россиян под видом приема на работу

В июне-мае 2025 года мошенники использовали шесть новых схем против тех, кто ищет работу, рассказали «Известиям» в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В частности, в мае появилась и начала активно использоваться схема с тестовыми заданиями. Отправленные злоумышленниками файлы содержали зловреды-стилеры, похищавшие данные авторизации и пароли. Затем их использовали для взлома почтовых ящиков и мессенджеров, а также они продавались на черном рынке.«В июне появились фальшивые онлайн-собеседования, когда жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации в Google и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована через Google Oauth, в первую очередь, Gmail. В этом же месяце появились три новые схемы с загрузкой зловредов. В одной схеме, ориентированной на IT-специалистов, требовалось скомпилировать из исходников тестовое задание. В другом случае предлагалось загрузить программу, якобы проверяющую компьютер», — сообщили там.Во всех мошеннических схемах ссылки на поддельные вакансии распространялись через Telegram-каналы, посвященные работе.