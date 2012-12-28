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В России
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21 минуту назад
Крупный сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»
Во «ВКонтакте» произошел сбой, не работают как сайт, так и приложение. Пользователи сообщают, что проблемы начинаются при попытке войти в соцсеть или отправить сообщение.
В пресс-службе «ВКонтакте» ранее подтвердили, что в некоторых регионах пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой.
«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — добавили там.
Позже в компании сообщили о штатной работе соцсети, — передает ТАСС.
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