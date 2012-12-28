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21 минуту назад

Крупный сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» произошел сбой, не работают как сайт, так и приложение. Пользователи сообщают, что проблемы начинаются при попытке войти в соцсеть или отправить сообщение.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о массовом сбое днем 3 июля: соцсеть не открывается ни с телефона, ни с компьютера.

В пресс-службе «ВКонтакте» ранее подтвердили, что в некоторых регионах пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой.

«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — добавили там.

Позже в компании сообщили о штатной работе соцсети, — передает ТАСС.
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