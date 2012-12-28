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В России
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19 минут назад
Мошенники стали массово атаковать ищущих работу россиян
Во втором квартале 2025 года мошенники стали массово атаковать россиян, ищущих работу.
В частности, в мае появилась и начала активно использоваться схема с тестовыми заданиями. Отправленные злоумышленниками файлы содержали зловреды-стилеры, похищавшие данные авторизации и пароли. Затем их использовали для взлома почтовых ящиков и мессенджеров, а также они продавались на черном рынке.
«В июне появились фальшивые онлайн-собеседования, когда жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации в Google и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована через Google Oauth, в первую очередь, Gmail. В этом же месяце появились три новые схемы с загрузкой зловредов. В одной схеме, ориентированной на IT-специалистов, требовалось скомпилировать из исходников тестовое задание. В другом случае предлагалось загрузить программу, якобы проверяющую компьютер», — сообщили там.
Во всех мошеннических схемах ссылки на поддельные вакансии распространялись через Telegram-каналы, посвященные работе.
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