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В России
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59 минут назад
В Кемерове запустили производство минеральных удобрений
Мощность предприятия составляет 250 тысяч тонн в год.
Уточняется, что он используется в качестве минерального удобрения
Производство располагается в Кемерове на площадке КАО «Азот» (входит в ГК «Азот»), — рассказали в пресс-службе фонда развития промышленности (ФРП).
Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, из которых 406 млн рублей предоставил фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на покупку оборудования отечественного производства.
Указывается, что срок окупаемости производства должен составить пять лет. Продукцию планируется поставлять на внутренний рынок и экспортировать в страны Латинской Америки.
ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
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