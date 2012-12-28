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В России
32
59 минут назад

В Кемерове запустили производство минеральных удобрений

Мощность предприятия составляет 250 тысяч тонн в год.

Резидент ОЭЗ «Кузбасс» — кемеровское ООО «Грас» запустило производство гранулированного сульфата аммония, — передает ТАСС.

Уточняется, что он используется в качестве минерального удобрения

Производство располагается в Кемерове на площадке КАО «Азот» (входит в ГК «Азот»), — рассказали в пресс-службе фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, из которых 406 млн рублей предоставил фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на покупку оборудования отечественного производства.

Указывается, что срок окупаемости производства должен составить пять лет. Продукцию планируется поставлять на внутренний рынок и экспортировать в страны Латинской Америки.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
производство
завод
минудобрения
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