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В мире
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сегодня, 13:15
В Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z
Межзвёздный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) оказался в Солнечной системе. Опасности для планеты он не представляет.
«В настоящее время нас посещает нечто, похожее на комету из другой солнечной системы», — говорится в сообщении.
По данным портала, максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса. Авторы публикации утверждают, что угрозы для Земли небесное тело не представляет.
О происхождении объекта говорит его траектория движения. По мнению специалистов, объект представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z является третьим межзвездным объектом в солнечной системе.
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