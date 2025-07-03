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сегодня, 13:15

В Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z

Межзвёздный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) оказался в Солнечной системе. Опасности для планеты он не представляет.

В Солнечную систему вошел межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS), — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал EarthSky и Европейское космическое агентство.

«В настоящее время нас посещает нечто, похожее на комету из другой солнечной системы», — говорится в сообщении.

По данным портала, максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса. Авторы публикации утверждают, что угрозы для Земли небесное тело не представляет.

О происхождении объекта говорит его траектория движения. По мнению специалистов, объект представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z является третьим межзвездным объектом в солнечной системе.
космос
комета
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