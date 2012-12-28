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В России
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сегодня, 11:40
В Госдуме хотят вернуть оплату штрафов за нарушения ПДД со скидкой в 50%
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о возврате 50-процентной скидки при досрочной оплате штрафов за нарушение ПДД.
«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе 50% скидки — в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», — написал он.
По его словам, скидка 50% много лет действовала в РФ, однако с 1 января 2025 года размер штрафов был увеличен, а скидка составила 25%. Депутат уточнил, что скидки на оплату административных штрафов в случае быстрой оплаты повышают их собираемость и снижают как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании, — передает ТАСС.
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