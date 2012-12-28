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В России
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57 минут назад
Холодное начало лета вызвано воздушными потоками с севера
Холодное начало лета в европейской части России связано с активными вторжениями воздушных масс с севера.
«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас», — заявил климатолог.
По его словам, изменение климата в умеренных широтах во многом определяется тем, что Арктика стала гораздо теплее.
«Арктика — это кухня погоды. И граница между Арктикой и умеренными широтами стала более подвижной. По ней шли так называемые волны Россби, очень длинные — на 1-2 тысячи километров. Эти волны усилились и стали глубже. Это значит, что арктический воздух добирается не то, что до Москвы, но даже до Техаса, Марокко и Иерусалима», — добавил климатолог.
Он пояснил, что температуры по мере продвижения воздуха из Арктики на юг увеличиваются, но все равно эти потоки очень холодные, и на фоне глобального потепления климат в России становится неустойчивым — где-то наступает период повышенных температур, где-то – период пониженных.
Волны Россби — длинные атмосферные волны, оказывающие влияние на погоду.
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