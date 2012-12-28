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В России
2 минуты назад

Только шесть из 15 банков снизили проценты по потребкредитам

Банки неохотно снижают ставки по потребкредитам — лишь шесть из топ-15 игроков рынка сделали это в июне, выяснили «Известия».

В среднем проценты по ссудам упали менее чем на 1 п.п. — до 34%. Это происходит, несмотря на то что в начале июня Центробанк неожиданно для рынка опустил ключевую ставку, а после дал сигнал о дальнейшем смягчении политики. Кроме того, ставки по вкладам финансовые организации снижают гораздо активнее, тогда как кредиты по факту остаются практически недоступными.

В частности, проценты в июне уменьшили в «Сбере», Газпромбанке, МКБ, банке «Дом.рф», Ак Барс Банке и банке «Санкт-Петербург».

У банков есть ряд причин, по которым они не торопятся делать займы более доступными. Снижение ключевой ставки в июне было незначительным, по сути, это было нейтральным сигналом рынку, который ограничил ожидания игроков по дальнейшим темпам смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Также на потребительские ставки влияет стоимость риска — и сегодня она выше той, которая была год назад, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.

«Из-за роста рисков ухудшение качества ссудного портфеля неминуемо. В связи с этим банки не торопятся со снижением процентных ставок, чтобы устойчивой процентной маржой покрыть убытки по ссудам», — заключил эксперт.

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