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2 минуты назад
Только шесть из 15 банков снизили проценты по потребкредитам
Банки неохотно снижают ставки по потребкредитам — лишь шесть из топ-15 игроков рынка сделали это в июне, выяснили «Известия».
В частности, проценты в июне уменьшили в «Сбере», Газпромбанке, МКБ, банке «Дом.рф», Ак Барс Банке и банке «Санкт-Петербург».
У банков есть ряд причин, по которым они не торопятся делать займы более доступными. Снижение ключевой ставки в июне было незначительным, по сути, это было нейтральным сигналом рынку, который ограничил ожидания игроков по дальнейшим темпам смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Также на потребительские ставки влияет стоимость риска — и сегодня она выше той, которая была год назад, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
«Из-за роста рисков ухудшение качества ссудного портфеля неминуемо. В связи с этим банки не торопятся со снижением процентных ставок, чтобы устойчивой процентной маржой покрыть убытки по ссудам», — заключил эксперт.
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