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В России
3
3 минуты назад

Профсоюзы оценили долги по зарплате за первый квартал 2025 года в 2,4 млрд рублей

Согласно подсчетам профсоюзных организаций, задолженность по заработной плате в России составила за I квартал 2025 года 2,4 млрд рублей. Это следует из доклада Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП). Там напомнили, что Росстат на конец марта оценивал этот показатель в 1,5 млрд рублей.

«В 2025 году в ряде стран проблема своевременной и полной выплаты зарплаты обостряется. Так, в России в основном в производственной сфере в марте 2025 году задолженность по заработной плате возросла по сравнению с декабрем 2024 года в три раза», — говорится в документе.

Под данными «статистики» в докладе понимаются цифры Росстата. На 1 января 2025 года объем задолженности составил почти 508 млн рублей.
По официальным данным, задолженность по зарплатам продолжает расти — на конец мая 2025 года она составила более 1,6 млрд рублей (по сравнению с апрелем это свыше чем на 180 млн рублей больше).

В Роструде «Известиям» сообщили, что получили данные профсоюзного мониторинга, в котором содержатся сведения о задолженности в 2,4 млрд рублей.
«Сейчас проводится сверка полученных сведений. Необходимо учитывать, что данный мониторинг включает в себя данные по задолженности ликвидированных предприятий, а также уже погашенной задолженности или значительно сниженной на текущий момент», — сообщили в ведомстве.

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