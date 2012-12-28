«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
В России
3
3 минуты назад
Профсоюзы оценили долги по зарплате за первый квартал 2025 года в 2,4 млрд рублей
«В 2025 году в ряде стран проблема своевременной и полной выплаты зарплаты обостряется. Так, в России в основном в производственной сфере в марте 2025 году задолженность по заработной плате возросла по сравнению с декабрем 2024 года в три раза», — говорится в документе.
Под данными «статистики» в докладе понимаются цифры Росстата. На 1 января 2025 года объем задолженности составил почти 508 млн рублей.
По официальным данным, задолженность по зарплатам продолжает расти — на конец мая 2025 года она составила более 1,6 млрд рублей (по сравнению с апрелем это свыше чем на 180 млн рублей больше).
В Роструде «Известиям» сообщили, что получили данные профсоюзного мониторинга, в котором содержатся сведения о задолженности в 2,4 млрд рублей.
«Сейчас проводится сверка полученных сведений. Необходимо учитывать, что данный мониторинг включает в себя данные по задолженности ликвидированных предприятий, а также уже погашенной задолженности или значительно сниженной на текущий момент», — сообщили в ведомстве.
0
0
0
0
0
Комментарии