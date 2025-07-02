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В России
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47 минут назад
В Минпромторге предлагают усилить ответственность за контрафакт на маркетплейсах
Минпромторг считает необходимым ужесточить ответственность за продажу контрафакта на маркетплейсах.
По его словам, количество пунктов выдачи заказов в стране «стремится к 200 000 объектов». На платформах размещается порядка 1,5 млн поставщиков, преимущественно из сектора МСП.
«На наш взгляд, настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, выровнять правила игры с офлайн-сегментом. А именно — ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров с соблюдением обязательных требований, повысить ответственность за продажу контрафакта, подделок, обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информсистемы и выстроить отношения платформ со своими контрагентами», — отметил министр.
По данным Минпромторга, доля онлайн-сектора в рознице уже превысила 15%. За прошлый год он увеличился на 40% — в первую очередь благодаря развитию электронных площадок. Количество пунктов выдачи заказов стремится к 200 тыс. объектам. В целом на этих платформах размещается порядка 1,5 млн поставщиков из сектора МСП.
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