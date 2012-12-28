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В России
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сегодня, 14:39
В Совфеде разрешили лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту
Изменения касаются иностранцев, у которых нет российского паспорта и нет доказательства наличия гражданства другой страны.
Закон предполагает, что лица без гражданства получат право заключать контракт на прохождение военной службы в ВС России и воинских формированиях. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих»
Как отмечается в пояснительной записке к закону, контракты с иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или стечения военного времени. Инициатива поможет безотлагательно принять дополнительные меры по доукомплектованию армии.
Уточняется, что инициатива «направлена на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту».
Ранее Совфед также одобрил закон об ужесточении наказания за несообщение в военкомат о переезде. Тех, кто не сообщил в военный комиссариат сведения о новом месте пребывания, будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
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