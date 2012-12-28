Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
В России
32
24 минуты назад
Вызвавший экстремальную жару в Европе антициклон принес холодное лето в РФ
Об опасном европейском тепле рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, к востоку от антициклона, который стал причиной беспрецедентной жары в Испании и Франции, сформировались и начали перемещаться холодные воздушные массы.
«Вот сейчас этот антициклон сместился в направлении Москвы, он перемещается на восток, и вот между антициклоном с запада и циклоном с востока холодные воздушные массы перемещаются в центре европейской России», — уточнил Вильфанд.
При этом метеоролог отметил, что независимо от этого антициклона в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, в Москве заметно потеплеет — температура воздуха будет достигать плюс 24-26 градусов. Однако такая погода продержится всего два дня.
«В субботу-воскресенье антициклон приблизится к европейской России, и опять начнется вторжение холодных воздушных масс. То есть жару антициклон обусловливает именно в западных районах (в Европе), а нам он обусловливает холодную погоду. Такова особенность антициклона», — добавил Вильфанд.
При этом, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, несмотря на то, что антициклон в явном виде не будет влиять на погоду на европейской территории России, «к концу недели отрог антициклона (периферия или край антициклона) будет ощущаться на юге европейской России, там будет уже преимущественно антициклонная погода».
Ранее сообщалось, что жара в Барселоне в июне побила рекорд 12-летней давности. Согласно данным государственного метеорологического агентства Испании, температура воздуха в Барселоне днем во вторник составила 30 градусов, и к 22:00 по местному времени она снизится лишь до 29 градусов.
Аномальная жара наблюдается и в других странах Европы. Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» сообщает о высшем, «красном» уровне погодной опасности в 16 регионах страны, включая столичный. Температура воздуха в Париже по состоянию на 12:20 по местному времени (13:20 по Москве) составила 37 градусов.
По данным министерства здравоохранения Италии, аномальный зной добрался до 17 из 27 крупных городов страны. Вместе с тем на севере Италии наблюдаются проливные дожди; в окрестностях Турина вышла из берегов река Фрежюс.
Национальный метеорологический институт Нидерландов издал предупреждение об аномальной жаре и смоге, а также о возможных сильных грозах в среду. Польские синоптики прогнозируют повышение температуры в ближайшие дни до 36 градусов. Метеорологическое агентство страны распространило предупреждения о наступлении аномальной жары для ряда воеводств.
Ранее в Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупреждали об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни в ряде регионов континента температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию.
0
0
0
0
0
Комментарии