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сегодня, 13:06

В Совфеде одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

24 июня Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о повышении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Поправки внесены в статью 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафа до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания, — передает ТАСС.

Новым положением дополнена статья 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Так, несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Аналогичный штраф будет грозить в случае неявки в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место, не подтвержденное регистрацией.

Сейчас часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. Одобренным законом эта норма исключается, новые санкции закрепляются в отдельной части статьи.
переезд
военкомат
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