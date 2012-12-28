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В России
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сегодня, 13:06
В Совфеде одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
24 июня Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о повышении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Поправки внесены в статью 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Новым положением дополнена статья 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Так, несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Аналогичный штраф будет грозить в случае неявки в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место, не подтвержденное регистрацией.
Сейчас часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. Одобренным законом эта норма исключается, новые санкции закрепляются в отдельной части статьи.
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