В Совфеде одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

24 июня Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о повышении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Поправки внесены в статью 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).