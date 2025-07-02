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В России
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40 минут назад
В РФ появились инвестиционные полисы с привязкой к биткойну
Российские страховые компании начали продавать инвестиционные полисы с привязкой к динамике биткоина.
«Ренессанс жизнь» запустила для квалифицированных инвесторов отдельные полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), базовый актив которых привязан к криптовалюте. А «квалы», использующие ИСЖ «БКС страхование жизни», получили возможность добавлять в свой портфель фьючерс на iShares Bitcoin ETF (IBIT).
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев предупредил о рисках, связанных с криптовалютами.
«Прежде чем приобретать подобный продукт, важно хорошо понимать ситуацию на рынке. Если инвестиционная часть полиса незначительна, риск для клиента обычно невелик. Однако если планируется вложить большую сумму, такие продукты должны быть доступны только тем, кто осознает возможные риски», — считает эксперт.
Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», считает, что новые полисы найдут своего клиента, но останутся нишевыми. Он отмечает, что «риски такого продукта очевидным образом связаны с высокой волатильностью цены биткойна».
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