Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за хищение средств. Согласно решению суда, офицер также лишён всех государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.