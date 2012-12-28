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В России
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сегодня, 17:29

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за хищение средств. Согласно решению суда, офицер также лишён всех государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате денежных средств при закупке паромов для Керченской переправы, — передает ТАСС.

В числе госнаград, которых суд лишил Иванова, два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

Судья Сергей Подопригоров огласил приговор, согласно которому Иванову окончательно назначается наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей.

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Прения сторон по делу Иванова и второго обвиняемого, Антона Филатова, прошли в понедельник в закрытом режиме. Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Тогда замминистра возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой».
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