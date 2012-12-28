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В России
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сегодня, 16:54
С 2026 года в РФ введут ежегодную выплату для работающих родителей
Родителям будет компенсироваться часть уплаченного на доходы физических лиц налога.
«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата», — сообщил Мишустин на профильной стратегической сессии.
«Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог до них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена», — пояснил глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что это новая мера помощи, но к ее запуску надо готовиться уже сейчас, отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты, понятны для людей и не возникало никаких сбоев, — передает ТАСС.
«Здесь, конечно, попрошу министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание», — добавил он.
В целом, по словам Мишустина, правительство и дальше будет оптимизировать, упрощать процессы назначения и представления различных льгот, выплат, пособий.
«Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального хозяйства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомство, собирать дополнительные документы. Достаточно, как вы знаете, подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивна, автоматически оказывается сразу. На такие принципы уже переведены свыше 60 мер поддержки», — подчеркнул премьер.
Аналогичную работу еще по 12 федеральным мерам надо завершать к концу 2025 года, как было запланировано, — заявил он.
«Здесь я попросил бы руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей», — резюмировал глава кабмина.
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