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В России
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сегодня, 16:54

С 2026 года в РФ введут ежегодную выплату для работающих родителей

Родителям будет компенсироваться часть уплаченного на доходы физических лиц налога.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что работающие родители, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, с июня 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату, — говорится на сайте кабмина.

«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата», — сообщил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог до них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена», — пояснил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что это новая мера помощи, но к ее запуску надо готовиться уже сейчас, отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты, понятны для людей и не возникало никаких сбоев, — передает ТАСС.

«Здесь, конечно, попрошу министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание», — добавил он.

В целом, по словам Мишустина, правительство и дальше будет оптимизировать, упрощать процессы назначения и представления различных льгот, выплат, пособий.

«Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального хозяйства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомство, собирать дополнительные документы. Достаточно, как вы знаете, подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивна, автоматически оказывается сразу. На такие принципы уже переведены свыше 60 мер поддержки», — подчеркнул премьер.

Аналогичную работу еще по 12 федеральным мерам надо завершать к концу 2025 года, как было запланировано, — заявил он.

«Здесь я попросил бы руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей», — резюмировал глава кабмина.
выплаты
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