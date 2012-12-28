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В России
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сегодня, 15:25
В аэропорту Пулково зоны для курения сделали платными
В Пулково ввели плату за посещение специальной зоны курения.
Изданию пояснили, что Пулково не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.
В апреле против Пулково возбудили антимонопольное дело из-за высоких цен на парковку. Оно стало вторым аналогичном делом. Первое тоже было связано с повышением цен на краткосрочную парковку, когда в мае 2024 года ее стоимость выросла на 75%. Тогда суд встал на сторону аэропорта, — передает РБК.
С 1 января 2025 года выросли цены уже на долгосрочную парковку — на 5–14%, до 1,6–2,1 тыс. руб. руб. в сутки и до 10 тыс. за неделю. УФАС снова возбудило дело, усомнившись в обоснованности цен.
«Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) в мае решили оспорить этот приказ, слушание по этому делу назначили на начало июля.
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